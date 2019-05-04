شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: روح الفانلة الحمراء سلاح الأهلي لمواصلة الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "نخوض مباراة النجوم للفوز وحصد النقاط الـثلاث، للاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي"..بتلك الكلمات أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على جاهزية فريقه لمواجهة النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على ملعب بتروسبورت، في منافسات الدوري العام.

وأوضح عبد الحفيظ أن القتال حتي الثانية الأخيرة، هو روح الفانلة الحمراء والسلاح الدائم للانتصارات ونؤكد على ذلك دوما مهما كانت صعوبة المباراة مضيفا أن القتال واللعب بروح هام جدا فى المرحلة الحاسمة من الدورى العام ، لمواصلة الحفاظ على اللقب .

وفى سياق مختلف يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى لاختبار طبي قبل المران المسائي، لحسم موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث يعانى من رشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الساعات الماضية.