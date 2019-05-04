شكرا لقرائتكم لماذا يرفض أجيري ضم رمضان صبحى للمنتخب ؟ تعرف على الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطنى، ضم رمضان صبحي لاعب الأهلى، لقائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 .

ووبحسب مصادر فأن أجيرى أصر على عدم موافقته على ترشيح رمضان صبحي ليكون ضمن القائمة، وأرجع ذلك غلى مقربين بأن رمضان من لاعب مميز، لكنه يلعب في مركزين يوجد بهما لاعبين على مستوى مميز أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، مما يقلل من فرص انضمامه حاليا.

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وأكد المدير الفنى للمنتخب، أن رمضان دائم اللعب على الخط ولا يركز فى اللعب المباشر نحو المرمى، مما لا يتماشى مع طريقة لعبه.