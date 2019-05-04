شكرا لقرائتكم قطار لجنة المتطوعين يصل استاد الإسكندرية لاجراء المقابلات الشخصية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زارت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، استاد الإسكندرية اليوم السبت لعقد مقابلات شخصية للشباب المتطوعين الراغبين فى المشاركة فى تنظيم البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وتجولت جهاد عامر داخل الاستاد لتحديد الأعداد الأولية المطلوبة من الشباب المتطوعين وفقا للتوزيعات على النقاط المختلفة بالإستاد ومنها المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون الـ VIP ، ومنطقة الاستقبال ، والأبواب الخارجية للإستاد ، والأبواب الداخلية بالمدرجات، والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية، وكذا فنادق إقامة المنتخبات المشاركة بمجموعة الإسكندرية وملاعب التدريب.

وأكدت جهاد عامر، أنه جاري التنسيق مع كل رئيس مجموعة للاتفاق على الأعداد المطلوبة من الشباب المتطوعين للمشاركة فى تنظيم البطولة الإفريقية، ويتم زيارة الإستادات المستضيفة للبطولة لوضع خطة توزيع الشباب المتطوعين فى المواقع المختلفة.

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