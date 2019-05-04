شكرا لقرائتكم جيرالدو جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام النجوم بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعافى الأنجولي جيرالدو جناح الأهلى الأيمن من الإصابة تماما وأصبح جاهزا للمشاركة فى مباراة النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.
وقال مصدر بالجهاز الطبى للأهلى، إن جيرالدو جاهز لمواجهة النجوم في الدوري بعد تعافيه من آلام الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.
ومن المقرر أن يعلن لاسارتي قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت عقب نهاية المران المسائي اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام النجوم بعد تعافيه من الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.