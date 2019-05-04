شكرا لقرائتكم جيرالدو جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام النجوم بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى الأنجولي جيرالدو جناح الأهلى الأيمن من الإصابة تماما وأصبح جاهزا للمشاركة فى مباراة النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وقال مصدر بالجهاز الطبى للأهلى، إن جيرالدو جاهز لمواجهة النجوم في الدوري بعد تعافيه من آلام الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعلن لاسارتي قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت عقب نهاية المران المسائي اليوم.