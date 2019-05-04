شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع مجلس إدارة الأهلى خسارة البطولات للفرق الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يترأس محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلى فى اجتماع عصر اليوم السبت فى مقر الجزيرة، لوضع قرارات لإصلاحية للنشاط الرياضي على الطريق الصحيح مجدداً، بعد الإطلاع على تقرير رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

Advertisements

ويناقش المجلس عدداً من الملفات أبرزها تراجع النشاط الرياضي وخسارة الفرق الجماعية لعدد من البطولات مؤخراً.