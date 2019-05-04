شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: لدينا إصرارا كبيرا للفوز على الاتحاد السكندرى فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ”الجميع لديه اصرار كبير على تحقيق الصعود واستعادة النتائج الإيجابية مجددا والتى ستعطى اللاعبين دفعة قوية لتعويض النتائج المخيبة فى الدورى”.. هكذا وصف عطية صابر مدرب الإسماعيلى حال فريقه ضمن استعداده لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر غدا الاحد. واستكمل:"الاتحاد مميز يضم لاعبين مميزين فى كل الخطوط ورصدنا نقاط القوة والصعف لايقافها وساتغلالها لارباك حساباتهم خلال المباراة". Advertisements ويلتقى الدراويش منافسه الفريق السكندرى على ملعب المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر مضيف : "تعاملنا مع اللاعبين نفسيا الفترة الماضية ونحث الجميع على التألق فى الكأس وغلق صفحة الدورى ”.

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