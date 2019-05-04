شكرا لقرائتكم منتخب القاهرة للناشئين مواليد 2005 يسحق سانجاو الصيني بخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب القاهرة لكرة القدم للناشئين مواليد 2005، على نظيره سانجاو الصيني 5/0 ليتأهل الفريق المصرى إلى دورة نصف نهائى فى بطولة طوكيو الودية للعواصم التى تسضيفها اليابان سنويا. وتمكن نجم الفريق عمر وائل من إحراز هاتريك 3 أهداف فيما سجل كل من كباكا ويوسف عفيفي "هدفا" لكل منهما. Advertisements ويترأس الدكتور أشرف البجرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة القاهرة، بعثة منتخب القاهرة فى البطولة باليابان، وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً من وادى دجلة و الاهلى وإنبى و الطلائع والمقاولون والدرب الأحمر .

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