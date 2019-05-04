شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستبعد المحمدى وصادق من موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب، فى دور الــ8 بكأس مصر. قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لعدم اكتمال جاهزيتهما. وجاءت قائمة الدراويش كالتالى .. حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى Advertisements خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد بيومى. خط الهجوم.. يحيى زايد – بنسون شيلونجو – عودة مارشال.

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