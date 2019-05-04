شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. السقا: رحيل كوبر أكبر غلطة.. والبدرى أجبر متعب على الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتباهى بعض اللاعبين بالوصول إلى قمة النجومية، حينما يلعبون فى الأهلى والزمالك، عندما يحصل أحدهم على أفضل لاعب فى الدورى المصرى موسماً أو عندما يلتقط أحدهم صوراً بقميص أحد أندية القمة، لكن عندما يتعلق الأمر بلاعب صنع تاريخه بعيداً عن جدران القطبين ولا بين أندية الدورى المصرى عموماً، فنحن بالتأكيد أمام ظاهرة تستحق الدراسة.

لا بد أن نتوقف قليلاً، خاصة إذا كان هذا اللاعب يملك سيرة ذاتية جيدة فى مسيرته الاحترافية، ولديه كواليس وأسرار كثيرة مع منتخب مصر، نتحدث هنا عن عبدالظاهر السقا كابتن المنتخب الوطنى الأسبق، وأحد أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، بعد أن توج مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و 2006 و2010 كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى تركيا ثلاثة مواسم على التوالى، بالإضافة لكونه أحد أعضاء نادى المائة فى المنتخب الوطنى بـ111 مباراة دولية، عبد الظاهر فتح قلبه لـ« سوبر كورة» فى حوار لن تنقصه الصراحة والمفاجآت:

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