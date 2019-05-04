سوبر كورة.. مخطط أحمال الزمالك السابق يكشف أسراراً لأول مرة بالأسماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة نادرة جمعت بين جماهير الزمالك وأحد العاملين بالجهاز الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، مدرب أحمال تعلق قلبه باللون الأبيض ذو الخطين الحُمر وتعلقت به أيضًا قلوب عشاق الفارس المصرى العريق. ماركو رودريجو، مخطط الأحمال البدنية السابق للقلعة البيضاء، أراد أن يتواصل مع جماهير الزمالك من جديد، فوقع اختياره على موقع "سوبر كورة" حتى يفتح قلبه من خلاله ويُعبر عن افتقاده للجماهير الزملكاوية وللحصن الأبيض، كما يسدل الستار لأول مرة عن الأسباب والمتسببين فى رحيله "بالأسماء". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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