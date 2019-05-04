شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير على ملعب مواجهة النجم.. وربع ساعة "مُتاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، مرانه الأخير فى التاسعة مساء اليوم على الملعب الأولمبى بمدينة سوسة التونسية، والذى ستقام عليه مباراة النجم الساحلى مساء غد فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية.

ويسمح للإعلاميين بحضور ربع ساعة فقط، بعدها يغلق المران، بحسب تعليمات المدير الفني للفريق، ويحرص جروس على عدم كشف النقاط الفنية التى سيتدرب عليها الفريق، والتى ستشهد وضع خطة اللعب وبعض الجملة التكتيكية المقرر تنفيذها فى المباراة.

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ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الفنى فى السادسه مساءً بفندق الحكام، ويحضره ممثل عن الزمالك أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومصطفى ميلا.

بينما يعقد المؤتمر الصحفى للمديرين الفنيين فى السابعة مساءً بملعب المباراة بحضور السويسرس كريستيان جروس المدير الفنى وعماد السيد حارس الفريق.