شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك فى اليوم الأخير قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خضوع اللاعبين لتدريبات مشى خفيفة حول فندق الإقامة بتونس، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى غداً الأحد بإياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية.

وعقب عودة اللاعبين من التدريبات لفندق الإقامة يحصلون على راحة سلبية مع تناول وجبة الغداء بعد ذلك، فيما يتوجه مسئولو الجهاز الإدارى لفندق إقامة الحكام لحضور الاجتماع الفنى الذى يقام فى السادسة من مساء اليوم.

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فيما يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إحدى قاعات فندق إقامة اللاعبين.

ويشرح الجهاز الفنى للزمالك خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف لفريق النجم الساحلى والحديث عن خطة المباراة.

وتتوجه بعثة الزمالك بعد ذلك للملعب الأولمبى بسوسة، حيث يعقد جروس مؤتمراً صحفياً فى الثامنة والنصف مساء اليوم ثم يقود التدريب الأخير للفريق فى التاسعة مساءً.