شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع فى الجزيرة لمناقشة تراجع النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً عصر اليوم السبت فى مقر الجزيرة لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها تراجع النشاط الرياضى وخسارة الفرق الجماعية لعدد من البطولات مؤخراً.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس إدارة الأهلى عدداً من القرارات الإصلاحية لوضع النشاط الرياضى على الطريق الصحيح مجدداً، بعد الاطلاع على تقرير رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى.