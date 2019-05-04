الإجازات ممنوعة للاعبى الإنتاج الحربى فى رمضان والتدريب بعد الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، منح لاعبى فريقه راحة من التدريبات فى أول أيام شهر رمضان استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، نظراً لضيق الوقت، فيما تقرر أن يكون التدريب ليلا بعد الإفطار على استاد المصانع الحربية.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام.
ولعب الانتاج الحربى مباراة ودية مع القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف فيما يواجه الداخلية عصر غد الأحد .
وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكهم 39 هدفا.
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