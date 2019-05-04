شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحدد موعد عودة مروان محسن لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مروان محسن، مهاجم الأهلى، لاختبار طبى قبل انطلاق المران المسائى اليوم، السبت، لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية، ويعانى مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان مروان محسن أدى تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجرى حول الملعب، فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، وأكد الجهاز الفنى أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته فى المران المسائى اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم .

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ويدخل الأهلى معسكراً مغلقاً فى نهاية المران المسائى اليوم، وعقب إعلان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قائمة الفريق استعداداً لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام.