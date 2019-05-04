شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكشف ثغرات النجم الساحلى للاعبى الزمالك فى السابعة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، محاضرة فنية بـ"الفيديو" للاعبين فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إحدى قاعات فندق الإقامة. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى غدا الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية. ويتناول الجهاز الفنى خلال المحاضرة شرح بعض الأمور الفنية وكشف نقاط القوة والضعف فى فريق النجم الساحلى، وكيفية التعامل معها، كما سيتحدث جروس عن خطة المباراة التى سيخوضها بها اللقاء، ومنح كل لاعب بالفريق تعليمات بالمهام المكلف بها داخل المستطيل الأخضر.

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