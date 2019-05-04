شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن شخصية الأهلى قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام، قائلا، "نخوض مباراة النجوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث من أجل الاستمرار فى مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلى".

Advertisements

وأضاف مدير الكرة أن شخصية الأهلى تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتى الثانية الأخيرة، وهو الأمر الذى يبقى دائماً سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلى مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التى تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأنه عبد الحفيظ تصريحاته قائلا، إن الروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام، وتحديدًا فى هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.