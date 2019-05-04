شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رفضه ضم رمضان صبحى لاعب الأهلى لقائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة امم افريقيا 2019 التي ستقام فى مصر.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للفراعنة أن أجيرى أبدى عدم موافقته على ترشيح رمضان صبحى ليكون ضمن القائمة، وأكد فى جلسة جمعته بمسئولى اتحاد الكرة منذ أيام أن رمضان من العناصر المميزة، لكنه يلعب فى مركزين يوجد بهما لاعبون على مستوى مميز، وهما محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى، وبالتالى فإن اللاعب قد يكون له فرصة للانضمام للفريق فى المستقبل ولكن من الصعب ضمه قبل امم افريقيا 2019.

وأضاف المصدر أن رمضان يواجه أزمة أخرى تتمثل فى أنه دائم اللعب على الخط ولا يركز على اللعب المباشر نحو المرمى.