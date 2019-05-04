شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم أحمد الشناوى مع بيراميدز حتى الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر يونيو المقبل، باتت جماهير الكرة المصرية تتساءل عن حارس عرين الفراعنة فى بطولة الكان، فى ظل الصراع القائم بين أكثر من حارس مرمى ومن بينهم أحمد الشناوى حارس عرين بيراميدز.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء على أبرز ما قدمه أحمد الشناوى مع بيراميدز خلال الموسم الجارى فى الفيديو التالى:

-السن: 27 عاما

-القيمة التسويقية: 2 مليون دولار

-لعب لـ3 أندية: المصرى، والزمالك وأخيرا بيراميدز

-شارك فى 179 مباراة بالدورى مع الفرق الثلاثة

-استقبلت شباكه 131 هدفا

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- حافظ على نظافة شباكه فى 91 مباراة

مع بيراميدز

-شارك فى: 19 مباراة بواقع 18 مباراة بالدورى العام

ومباراة واحدة فى كأس مصر

-معدل دقائق اللعب 10710 دقائق

-استقبلت شباكه: 16 هدفا بواقع 14 هدفا فى الدورى وهدفين فى الكأس

-حافظ على نظافة شباكه في: 9 مباريات