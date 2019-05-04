شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ حجازى وتريزيجيه فى اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نجمى منتخب مصر الأول لكرة القدم اللاعب أحمد حجازى والذى تم اختياره كأفضل لاعب فى نادى وست بروميتش الانجليزى، ومحمود حسن تريزيجيه والذى تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018/ 2019 بالدورى التركى، حيث يلعب تريزيجيه فى صفوف فريق قاسم باشا.

وعبر أشرف صبحى عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يحققه اللاعبان المحترفان فى الدورى الأوروبى، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد أكبر عدد من المحترفين فى لعبة كرة القدم، فضلا عن ظهورهم بشكل مميز يعكس صورة إيجابية عن اللاعبين المصريين.

وأوضح وزير الرياضة أن هؤلاء اللاعبين هم خير سفراء لمصر فى الخارج، ومن أهم عوامل الجذب لكبرى الأندية العالمية فى استقدام لاعبين من الدورى المصرى، الذى أصبح يشهد تطورا ملحوظا على المستوى الفنى للاعبين.

وطالب أشرف صبحى من كل لاعبى كرة القدم المحترفين بالدورى الأوروبى ببذل مزيد من الجهد حتى نحقق إنجازا جديدا يضاف لمصر وهو الفوز بكأس الأمم الأفريقية رقم 32 والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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يشار الى أن أحمد حجازى مدافع وست بروميتش ألبيون الانجليزى فاز بجائزة أفضل لاعب فى موسم 2018-2019، المقدمة من الرابطة الرسمية لجماهير النادى.

وحصل أحمد حجازى على تكريم من رابطة جماهير وست بروميتش، وتسلم كأس أفضل لاعب بعدما تفوق على كافة لاعبى وست بروميتش فى عدد الأصوات.

كما تم اختيار تريزيجيه والذى يلعب لنادى قاسم باشا، ضمن التشكيلة المثالية "سوبر 11" لمسابقة الدورى التركى موسم 2018 – 2019 من الاتحاد التركى"، كما تم اختياره من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب أفريقى فى أوروبا عن شهر مارس الماضى.