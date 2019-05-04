رسالة سوسة.. "مشي خفيف" حول الفندق.. موعد المحاضرة.. ورسائل رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق الزمالك لخوض مرانه الرئيسي في التاسعة مساء اليوم السبت بملعب سوسة، وذلك من أجل ملاقاة النجم الساحلي التونسي.

ويلاقي الزمالك نظيره النجم الساحلي بملعب الأخير، ضمن جولة الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قرر خضوع اللاعبين لتدريبات مشي خفيف حول فندق الإقامة بتونس تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال في الواحده والنصف ظهرا.

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وقرر جروس أن يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك في احدى قاعات فندق إقامة اللاعبين في الساعة السابعة مساء، من أجل كشف نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي للاعبي الزمالك وشرح خطة المباراة.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة تركيز شديدة في معسكر الفريق، مشيرا الى أن الفريق قادر على حسم التأهل للنهائي المنتظر.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته، أن رئيس الزمالك، يتواصل بشكل مستمر معه لمعرفة كل تفاصيل الفريق، ووجه رسالة مهمة للاعبين طالبهم فيها بالتركيز داخل أرض الملعب وعدم التأثر بالحضور الجماهيري المتوقع" .