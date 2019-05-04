بالفيديو.. صاروخية صلاح في تشيلسي تحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أُختير هدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل هدف لفريقه خلال شهر أبريل الماضي.
ونافس صلاح على حصد الجائزة بـ4 أهداف، والتى سجلها فى مرمى ساوثهامبتون وتشيلسي وهدفه الأول فى هدرسفيلد بالدورى الإنجليزى الممتاز، وهدفه في شباك بورتو بدورى أبطال أوروبا.
وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي بتسديدة صاروخيو في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" في 14 أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت.
وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-1 في المركز الثاني بقائمة أفضل أهداف الفريق في شهر أبريل.
وحصل هدف زميله جورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0، على المركز الثالث.
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