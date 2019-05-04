استعدادًا للممتاز.. عبد العاطي يخوض دورة تدريببة رفقة هلهول في ميدلسبره الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأسوان لموسمه المقبل في الدوري الممتاز بعد التأهل من الدرجة الثانية مبكرًا؛ حيث شارك بدورة تدريبة بنادي ميدلسيره الإنجليزي.

فحضر المدربين المصريين مجدي عبد العاطي وإبراهيم هلهول ورشة تدريبية مع الفريق الأول بنادي مدالزبرة الإنجليزي بشمال إنجلترا تحت إدارة المدير الفني توني بوليس Tony Pulis.

وتخصصت الدورة التدريبية على كيفية تطبيق الاحتراف الكامل من خلال طرق ووسائل التدريب الخططي الحديثة والتعامل من قرب وإدارة التعامل بين المدير الفني واللاعبين والمساعدين داخل الفريق.

ورحبت إدارة ميدلسبره بوجود المدربين المصريين؛ حيث أثنى المدير الفني لفريقهم على المستوى الذي ظهر به أحمد حجازي طوال الموسم مع فريقه وست بروميتش، مرشحًا مصر والمغرب الفوز بأمم أفريقيا المقبلة لتقدم كرة القدم بهما.