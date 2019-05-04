مستشفى الأهلي.. جاهزية جيرالدو لمباراة النجوم.. واختبار طبي لمروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، عن جاهزية الأنجولي جيرالدو لاعب وسط الفريق لمباراة النجوم المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجوم يوم الأحد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لمسابقة الدوري.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم التأكيد على جاهزية جيرالدو بشأن التواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض جيرالدو لإصابة قوية أثناء مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري.

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وعلى جانب أخر، تقرر أن يخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكر مغلق مساء السبت بعد المران المسائي والإعلان عن القائمة استعدادا لمباراة النجوم المقبلة بالدوري.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 64 نقطة جمعهم من 28 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز المتصدر بذات الرصيد بعد خوضه 30 مباراة.