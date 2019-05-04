مدرب الإسماعيلى يتحدث عن صعوبة مواجهة الاتحاد في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال عطية صابر، مدرب الإسماعيلى إن مواجهة الاتحاد السكندري صعبة، مشيرًا إلى أن الجميع بالفريق سيقاتل للصعود للدور المقبل ببطولة كأس مصر.

ويلتقى الإسماعيلي منافسه الفريق السكندري على ملعب المقاولون العرب يوم غد الأحد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وأضاف صابر ـ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه ـ :"الجميع لديه إصرار كبير على تحقيق الصعود واستعادة النتائج الإيجابية مجددًا والتي ستعطى اللاعبين دفعة قوية لتعويض النتائج المخيبة في الدوري".

وتابع مدرب الإسماعيلي:"الفريق المنافس مميز يضم لاعبين على مستوى عال فى كافة الخطوط ويقودهم جهاز فنى محترم لكننا حرصنا على مشاهدة التسجيلات لرصد نقاط القوة للعمل على إيقافها والضعف لاستغلالها في إرباك حساباته”.

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وأتم حديثه :"حرصنا على استغلال الفترة الماضية في التعامل نفسيًا مع اللاعبين وحثهم على التألق في بطولة الكأس وطي صفحة الدوري مؤقتًا”.

وشدد عطية صابر مدرب الإسماعيلى على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن الجميع بالفريق سيقاتل للصعود للدور المقبل بالبطولة.

وأضاف فى تصريحات عقب المران الرئيسى :”الجميع لديه اصرار كبير على تحقيق الصعود واستعادة النتائج الإيجابية مجددا والتى ستعطى اللاعبين دفعة قوية لتعويض النتائج المخيبة فى الدورى”.

واستكمل :”الفريق المنافس مميز يضم لاعبين على مستوى عال فى كافة الخطوط ويقودهم جهاز فني محترم لكننا حرصنا على مشاهدة التسجيلات لرصد نقاط القوة للعمل على إيقافها والضعف لاستغلالها في إرباك حساباته".

وأتم حديثه :"حرصنا على استغلال الفترة الماضية في التعامل نفسيا مع اللاعبين وحثهم على التألق في بطولة الكأس وطي صفحة الدورى مؤقتً".