عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة النجوم.. وشخصية الأهلي سلاحنا في الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه جاهز لمواجهة نظيره النجوم في السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وأضاف عبد الحفيظ ـ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت ـ : "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاثة؛ للاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي".

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن "شخصية الأهلي" التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتى الثانية الأخيرة تبقى دائمًا هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.

Advertisements

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين في جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأتم مدير الكرة أن "شخصية الأهلي" والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 64 نقطة جمعهم من 28 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز المتصدر بذات الرصيد بعد خوضه 30 مباراة.