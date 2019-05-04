رئيس الزمالك يكشف سبب عدم وضع أسماء 3 رؤساء سابقين بالفيلم الوثائقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قام برنامج "الزمالك اليوم" الذي يُبث عبر قناة "المحور" بعرض أجزاء من الفيلم الوثائقي الخاص بالنادي، والذي كشف عنه رئيس النادي خلال حواره التلفزيوني المطول.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته، أن الفيلم الوثائقي مدته 4 ساعات، ويتضمن تاريخ نادي الزمالك عبر كل العصور، وتوثيق لأهم بطولاته وإنجازاته، وأبرز لاعبيه وممثليه عبر التاريخ.

وعرض برنامج "الزمالك اليوم" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي والذي تضمن نبذة عن النادي ورؤساء النادي عبر تاريخه، بجانب نجوم الزمالك عبر تاريخه في كرة القدم، مع أهداف ولقطات لهم، بالإضافة لأغنية بصوت الفنان هاني شاكر.

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وشهد المقطع الخاص برؤساء نادي الزمالك، أسماء جميع من تقلدوا منصب الرئيس منذ تأسيس النادي، ولم يتم وضع أسماء مرسي عطا الله رئيس النادي في 2005، ومحمد عامر رئيس النادي بين عامي 2008 و2009، وممدوح عباس، الذي تولى رئاسة الزمالك منتخبا في 2009، وبالتعيين في 2006، بجانب عودته في عام 2011.

وعقب رئيس الزمالك على هذا الأمر قائلا "ممدوح عباس قام بإغراق النادي في الديون، بجانب وجود قضايا تتعلق بتزوير الانتخابات، وأكد أنه يحترم الثنائي مرسي عطا الله ومحمد عامر، لكنهما تواجدا بالتعيين".

وقال رئيس الزمالك "وجدت أنه لا يوجد تاريخ موثق لنادي الزمالك، وبالتالي كان هناك حرص على توثيق تاريخ النادي عبر هذا الفيديو، ننتظر التعليقات ولو هناك أي إضافات لا نمانع منها".

واستمر "راضي عن هذا الفيلم، هناك تخليد لأسماء كثيرة قدمت اسهامات كبيرة لنادي الزمالك وتاريخه، ولا يعرفهم أحد، وأوجه الشكر لهاني شاكر الذي اهدى الزمالك الأغنية الخاصة بالفيلم".