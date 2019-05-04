صلاح يفوز بجائزة جديدة

اختير الهدف الذي سجله النجم المصري لليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وكان صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في الدقيقة 53 من المباراة، التي أقيمت على ملعب آنفيلد في 14 أبريل (نيسان) الماضي، واختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه الإلكتروني.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-1 في 5 أبريل، في المركز الثاني بقامة أفضل أهداف الفريق.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 في 21 أبريل.