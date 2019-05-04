أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة فريق النجوم المقرر إقامتها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بمنافسات بطولة الدوري العام.
وأضاف “عبد الحفيظ” أن الفريق يخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاثة، من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب المحلي.
وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن “شخصية الأهلي” المتمثلة في روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبيه فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفع الفريق للقتال حتى أخر ثانية لتحقيق الهدف المنشود. وأتم سيد عبد الحفيظ، أن شخصية الأهلي التي تتسم بالروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاثة أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصار واعتلاء قمة ترتيب الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يتحدث عن استعدادات الأهلي القوية لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.