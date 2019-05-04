سيد عبد الحفيظ يتحدث عن استعدادات الأهلي القوية لمواجهة الجونة

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة فريق النجوم المقرر إقامتها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بمنافسات بطولة الدوري العام.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن “شخصية الأهلي” المتمثلة في روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبيه فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفع الفريق للقتال حتى أخر ثانية لتحقيق الهدف المنشود. وأتم سيد عبد الحفيظ، أن شخصية الأهلي التي تتسم بالروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاثة أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصار واعتلاء قمة ترتيب الدوري المصري.