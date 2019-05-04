أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.
وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تعافى تمامًا من أي آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة .
فيما يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.
ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية مهاجمه الإفريقي لمواجهة الجونة والفحص الطبي يحسم موقف مروان محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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