الأهلي يعلن جاهزية مهاجمه الإفريقي لمواجهة الجونة والفحص الطبي يحسم موقف مروان محسن

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تعافى تمامًا من أي آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة .

فيما يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

Advertisements

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.