تيجانا: التركيز عنوان الزمالك أمام النجم الساحلي

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بتونس، أن لاعبي الفريق في حالة تركيز تام استعدادا لمواجهة النجم الساحلي غدا بإيابنصف نهائي البطولة الكونفدرالية.
وقال تيجانا إن الجميع على ثقة باللاعبين والجهاز الفني رغم صعوبة المواجهة إلا أن الزمالك قادر
وأضاف: "المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة ووجه رسالة مهمة للاعبين طالبهم فيها بالتركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم التأثر بالحضور الجماهيري المتوقع" .
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