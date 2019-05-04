سون يقود تشكيل توتنهام أمام بورنموث

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام بورنموث، والتي ستنطلق الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من

وجاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

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في الدفاع: داني روز، توبي ألديرفيرلد، دافينسون

سانشيز، تريبير.

في خط الوسط: إيرك داير، كريستيان إيركسين، موسى سيسوكو

في الهجوم: ديلي آلي، سون هيونج مين، لوكاس مورا

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، في حين يحتل بورنموث الرابع عشر، برصيد 42 نقطة.