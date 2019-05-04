اخبار الرياضه

سون يقود تشكيل توتنهام أمام بورنموث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام بورنموث، والتي ستنطلق الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من

الممتاز.

 

وجاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

Advertisements

في الدفاع: داني روز، توبي ألديرفيرلد، دافينسون

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
سانشيز، تريبير.

في خط الوسط: إيرك داير، كريستيان إيركسين، موسى سيسوكو
في الهجوم: ديلي آلي، سون هيونج مين، لوكاس مورا

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، في حين يحتل بورنموث الرابع عشر، برصيد 42 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سون يقود تشكيل توتنهام أمام بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا