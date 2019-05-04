اختبار طبي لمروان محسن قبل مواجهة النجوم

خضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل مواجهة النجوم ويخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران المسائي، اليوم السبت، لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى

تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية، وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم .

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا في نهاية المران المسائي اليوم وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.