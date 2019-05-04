فحص طبي لنجم الأهلي لليد لتأكيد جاهزيته

خضع إسلام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة للتأكد من نسبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراةالفريق أمام نظيره الزمالك بنهائي بطولة الدوري.
وخاض اللاعب تدريبات علاجية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من تمزق في أربطة عظام
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