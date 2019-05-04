جيرالدو جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام النجوم

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام. وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تعافى تمامًا من أي آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة. ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

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