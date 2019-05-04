الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة النجوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت فيإطار منافسات مسابقة الدوري العام.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد المران المسائي، اليوم، وعقب إعلان مارتن لاسارتي
المدير الفني للفريق قائمة المباراة.
يذكر أن الأهلي فاز مؤخرًا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى الجولة 31 من مباريات الدوري.
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