سيد عبد الحفيظ: الأهلي جاهز لمواجهة النجوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.
وأضاف: نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي.
وأوضح أن «شخصية الأهلي» التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتى الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت
وأتم مدير الكرة أن «شخصية الأهلي» والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.
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