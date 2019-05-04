مؤتمر صحفي لجروس مساء اليوم

يعقد المؤتمر الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، ومضيفه النجم الساحلي في السادسة مساء اليوم بفندق الحكام . ويحضر المؤتمر ممثل عن الزمالك أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفى ميلا . بينما يعقد المؤتمر الصحفي للمديرين الفنيين أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفى ميلا . بينما يعقد المؤتمر الصحفي للمديرين الفنيينفي السابعة مساءً بملعب المباراة بحضور السويسرس كريستيان جروس المدير الفني وعماد السيد حارس الفريق . يلتقي الزمالك النجم الساحلي على الملعب الأوليمبي في سوسة غدًا الأحد ضمن إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

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