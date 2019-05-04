محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك مساء اليوم

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عمل محاضرة فنية بالفيديو للاعبين فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في احدى قاعات فندق إقامة اللاعبين. اليوم بتوقيت القاهرة في احدى قاعات فندق إقامة اللاعبين. ويتناول الجهاز الفني خلال المحاضرة شرح بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف لفريق النجم الساحلي والحديث عن خطة المباراة التي سيخوضها الفريق غدا الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية .

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