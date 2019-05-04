موعد مباراة برشلونة وسيلتافيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يُحل، فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتافيجو مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني "اليجا".
ويدخل برشلونة المباراة وهو حامل لقب الدوري الإسباني 2019 ولكنه يبحث عن الفوز لتعزيز صدارته، يبدو يسعى سيلتا فيجو في تحقيق الفوز في ظل مشاركة لاعبوبرشلونة الإحتياطين لبتعد عن منطقة الهبوط، مما سوف يجعله يبحث عن حصد النقاط الكاملة مستغلًا غيابات الفريق الكتالوني والوضع وسط جماهيرة على أرضه.
موعد مباراة برشلونة وسيلتافيجو
تنطلق مباراة برشلونة وسيلتافيجو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،
وبينما تنطلق في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وتكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتافيجو
تذاع مبارة برشلونة وسيلتافيجو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة.
معلق مباراة برشلونة وسيلتافيجو
يعلق على مباراة برشلونة وسيلتافيجو خليل البلوشي.
ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل المركز المركز الأول برصيد 83 نقطة، بينما يحتل سيلتافيجو المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.
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