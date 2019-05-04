رياضة | خناقة في ريال مدريد بسبب بول بوجبا

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أشعل بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي النار في غرفة خلع الملابس في نادي ريال مدريد الإسباني مع اقتراب انضمامه للنادي الملكي.

وذكر برنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن هناك انقسام بين اللاعبين داخل غرف ملابس ريال مدريد بشأن التعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي فهناك بعض اللاعبين يشككون في سلوك بوجبا، بعدما كان طرفًا في عدد من الأزمات داخل مانشستر يونايتد.

وأوضح أن بعض اللاعبين يرغبون في إتمام الصفقة، ولكن هناك من يتخوف من أن تتم معاملة بوجبا كنجم سوبر.