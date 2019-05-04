رياضة | ريال مدريد يضم "يوفيتش" قبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضم "يوفيتش" قبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة تبلغ 60 مليون يورو سيتم الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات.

وسجل لوكا يوفيتش 26 هدفًا خلال 44 مباراة خاضها كما صنع 7 أهداف آخرين وتنافس عليه كبار أندية أوروبا ومنها برشلونة الإسباني.

وانضم لوكا يوفيتش إلى قائمة اللاعبين الذين خطفهم ريال مدريد قبل برشلونة وهم ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وداني سيبايوس وثيو هيرنانديز ورودريجو وإبراهيم دياز وإيدير ميليتاو.

6 مباريات لليفربول تمنحه أمل الريمونتادا أمام برشلونة

حقق نادي ليفربول الفوز بأربعة أهداف أو أكثر 6 مرات هذا الموسم وهو ما يحتاجه أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب بكامب نو.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ليفربول هذا الموسم نجح فى تحقيق الفوز بنتيجة 4 أهداف أو أكثر فى 6 مباريات بفي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال على ملعبه ما يعطيه بعض الأمل فى تحقيق عودة تاريخية.

وأوضحت أن ليفربول فاز بنتيجة 4 – 0 على أندية وست هام يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والنجم الأحمر الصربي في دورى أبطال أوروبا، كما فاز على أرسنال 5 – 1، وعلى فريقى واتفورد وهدرسفيلد تاون بنتيجة 5 – 0.

جوزيه مورينيو يفتح النار على يورجن كلوب

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي النار على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب الذهاب إلى نادٍ وأكون قادرًا على التصرف في كل شيء.. يورجن كلوب ما زال في ليفربول رغم أنه لم يحصد أي لقب على مدى 3 سنوات ونصف".

وأضاف مورينيو: "ما زال كلوب يحصل على الثقة في أنفيلد، ولديه الظروف المناسبة للمضي قدما هذا الموسم، ربما يملك فرصة لتحقيق لقب، لكنها ستكون المرة الأولى التي سيتوج بها.. في المرة المقبلة لن أبدأ المفاوضات مع أي نادٍ دون معرفة ما الأهداف التي يريدها وما يقدمه لي من حيث الهيكلة الوظيفية".

يورجن كلوب يعترف بأخطائه أمام برشلونة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حزنه على فرصة محمد صلاح الضائعة بعد التأخر بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب للموقع ليفربول الرسمي: "موسمنا يتعلق بالقرارات الدقيقة والأهداف في المرمى أو خارجه.. نتيجة 3-1 أفضل بالتأكيد من لا شيء لكننا أظهرنا أنه بإمكاننا خلق الفرص وأنّ هؤلاء اللاعبين لن يستسلموا أبدًا".

وأضاف كلوب: "في الوقت الحالي نشعر بخيبة أمل وإحباط وسأحول إقناع اللاعبين مرة أخرى بمدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا من أجل تطورنا لأنني أعتقد حقًا أنها كانت أفضل مباراة لعبناها في دوري أبطال أوروبا".

وتابع كلوب: "لم أفكر كثيرًا في طريقة برشلونة لأننا حاولنا اللعب بأسلوبنا المعتاد ولم يفاجئني تشكيلهم.. ما أود أن أقوله أن فالفيردي مدرب برشلونة لقد فعل كل شيء بشكل صحيح، وفعلت أشياء خاطئة، وهذه هي كرة القدم".

فينجر: سببان لسقوط ليفربول أمام برشلونة

كشف آرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي عن أسباب خسارة ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن موهبة ميسي وخبرة مدرب برشلونة فالفيردي التكتيكية، رجحت كفة البرسا على حساب ليفربول.

وقال فينجر: "كان الأمر قاسياً على ليفربول، لكن يجب القول إن برشلونة عانى مبكراً حتى سجل الهدف الثاني.. انهار ليفربول بعد ذلك، وأعتقد أن هناك شيئين مهمين حدثا في هذه المباراة".

وتابع فينجر " الأمر الأول عندما عانى برشلونة، أجرى فالفيردي تغييرا جيدا وذلك بإدخال سيميدو، ووضع سيرجيو روبيرتو في وسط الملعب، ومنذ تلك اللحظة بدا برشلونة أكثر استقراراً من الناحية الدفاعية".

أما الشيء الثاني فهو نجم "البلوجرانا" الأول ليونيل ميسي الذي أنهى المهمة بنجاح وسجل في مرتين في شباك الفريق الإنجليزي فكل تمريرة من ميسي كانت رائعة وهذا ما خلق الفارق في النهاية".

بند خفي ينقل "نيمار" إلى ريال مدريد

اقترب نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في ظل إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بعقده.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنعقد نيمار يتضمن بندًا خفيًا بوجود شرط جزائي بقيمة 170 مليون يورو يمكن تفعيله بعد الموسم الثالث.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان قبل موسمين قادمًا من برشلونة، بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يترقب موقف نيمار مع ناديه، تحسبًا للانقضاض عليه وإعادته لإسبانيا من بوابة سانتياجو برنابيو، لكن المؤكد أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب هذا الصيف، وسيكون على الريال الانتظار حتى نهاية موسم 2020 ودفع الشرط الجزائي لضمه.

أرقام مرعبة لمحمد صلاح أمام برشلونة

حقق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أرقامًا مميزة أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بثلاثية نظيفة بفضل تألق ليونيل ميسي.

وفشل محمد صلاح في التسجيل للمرة الثانية أمام برشلونة بعدما لعب مع روما الإيطالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة برشلونة وليفربول

- حصل محمد صلاح على تقييم 7.7 من 10 درجات

Advertisements

- سدد محمد صلاح 4 كرات من بينها واحدة في العارضة وواحدة على المرمى و2 تم اعتراضهم من قبل الدفاع.

- مرر محمد صلاح 34 تمريرة من بينها 32 صحيحة بالإضافة إلى صناعة فرصة لليفربول

- راوغ محمد صلاح 8 مرات أمام برشلونة من بينها 7 بشكل دقيق، فضلًا عن الفوز بصراع هوائي مع مدافعي برشلونة من أصل اثنين.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.