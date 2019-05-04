انت الان تتابع بذكريات الماضي.. هل يقدم بينيتيز هدية لليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

يمر عشق جماهير ليفربول للمدرب الإسباني رافا بينيتيز لاختبار حقيقي اليوم السبت، وذلك عندما يستقبل نيوكاسل نظيره ليفربول في الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي، ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار لتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، قبل مواجهة الأخير لليستر سيتي يوم الإثنين المقبل، إلا أن بينيتيز قائد ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، قد ينهي اليوم أمل الليفر في التتويج باللقب في حال حقق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

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ويعاني بينيتيز من مأزق كبير، حيث سبق أن قدم خدمة كبيرة لليفربول في شهر يناير الماضي بالتغلب على مانشستر سيتي، فهل يكرر الخدمة اليوم، خاصة أنه سبق أن درب ليفربول في 350 مباراة ما بين عامي 2004 و2010؟ وقال بينيتيز عن ذلك: "علينا القيام بعملنا، نعم هناك علاقة قوية تجمعني بليفربول، ما بين ذكريات رائعة