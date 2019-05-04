انت الان تتابع هل يشهد البريميرليج مباراة فاصلة للمرة الأولى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

ليفربول ومانشستر سيتي

من المتوقع أن يتواصل الصراع الساخن بين ليفربول ومانشستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حتى اليوم الأخير من الموسم، وربما يستمر الصراع لأبعد من ذلك، حسب النتائج التي ستتحقق في آخر جولتين، والوضع الحالي هو تصدر السيتي بفارق نقطة عن الريدز، ويتمتع بفارق أهداف يصل إلى 4 أهداف، وفي حال تساوى الفريقين في النقاط مع نهاية الموسم، ستحسم هوية البطل بفارق الأهداف، وإذا تساوى الفريقان في فارق الأهداف، سيتم النظر إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، ولكن ماذا إذا تساوى الفريقان أيضًا في ذلك الأمر؟

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ففي حال تساوى الفريقين في عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، فسيشهد البريميرليج للمرة الأولى في التاريخ إقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد لتحديد هوية البطل، ويبدو ذلك السيناريو مستبعدًا ولكنه يبقى واردًا. ففي حال فاز مانشستر سيتي بمباراة وخسر أخرى، وجمع ليفربول 4 نقاط من آخر مباراتين، سيتساوى