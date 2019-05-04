انت الان تتابع أمير مرتضى يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض للملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي لحقت به، حيث أكد المشرف على فريق الكرة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن حالة فرجاني ساسي في تحسن ملحوظ وبدأ السير على قدميه دون العكازين. وأوضح أمير مرتضى أن الورم الذي كان يعاني منه فرجاني ساسي في قدميه قد أُزيل وأنه أصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي منتظرًا مرحلة الجري وخوض التدريبات.

وتابع المشرف على فريق الكرة بالزمالك أن النادي على تواصل دائم مع اللاعب من أجل متابعة الحالة الطبية له، وأن اللاعب اقترب من العودة للملاعب بشكل كبير في ظل تحسن حالته. وكان الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق نادي الزمالك قد استقبل بعثة الفريق في مطار سوسة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في إياب

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