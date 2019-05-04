انت الان تتابع مليون دولار يفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

جون أنطوي

كشفت تقارير صحفية غانية عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إذ تواصل مسؤولو القلعة البيضاء مع وكيل اللاعب، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة مقبلة. ونشر موقع «غانا سكرنت» أن الدولي الغاني جون أنطوي اشترط على الزمالك الحصول على مبلغ مالي يقدر بمليون دولار سنويا للانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل، وبحسب ما نشره الموقع فإن القلعة البيضاء تكثف مفاوضاتها مع اللاعب من أجل الوصول إلى اتفاق لتخفيض الراتب السنوي له قبل فتح المفاوضات من النادي الفيومي.

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وسبق لجون أنطوي اللعب في صفوف فريق النادي الإسماعيلي قبل أن ينتقل إلى الشباب السعودي، الذي منه انضم إلى صفوف النادي الأهلي قبل أن يرحل إلى فريق مصر للمقاصة. وتمكن جون أنطوي من تسجيل 10 أهداف حتى الآن، هذا الموسم، مع فريق مصر للمقاصة خلال مشواره في بطولة الدوري الممتاز، علمًا أن الفريق الفيومي يحتل