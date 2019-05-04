محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
محمد صلاح
فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف مع فريقه الريدز، خلال شهر أبريل الماضي، ووفقًا لنتائج تصويت الجماهير عن أفضل هدف، عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، جاء في المركز الأول هدف «الفرعون المصري» في مرمى نادي تشيلسي، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة البريميرليج، ونجح «مومو» في تلك المباراة من خلال هدفه، في المساهمة بفوز الريدز بهدفين دون رد، سجل الأول ساديو ماني.
وسجل محمد صلاح 4 أهداف في 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر أبريل، ما ساعد الريدز على الاستمرار في المنافسة الشرسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي. وكانت رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت أسماء المرشحين للجائزة، وهم: لاعب ليفربول محمد صلاح، لاعب إيفرتون لوكاس دينييه، لاعب نيوكاسل يونايتد
وكانت رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت أسماء المرشحين للجائزة، وهم: لاعب ليفربول محمد صلاح، لاعب إيفرتون لوكاس دينييه، لاعب نيوكاسل يونايتد آيوزي بيريز، لاعب فولهام سيرجيو ريكو، لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا.
ويحتل محمد صلاح حتى الآن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، وبفارق هدف نظيف عن زميله في الفريق ساديو ماني، صاحب الوصافة.
ويحل فريق ليفربول، بقيادة محمد صلاح، ضيفًا على نيوكاسل، في تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.
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