انت الان تتابع كيبا: لا أفخر بواقعة نهائي كأس الرابطة أمام السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

تحدث حارس تشيلسي كيبا في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أزمة المباراة النهائية في كأس الرابطة الإنجليزية، عندما رفض استبداله أمام مانشستر سيتي قائلًا: "انتشرت تلك القصة حول العالم بصورة مخيفة، الجميع تحدث عن الموقف بصورة سيئة. الطبيعي أن تتحدث الجماهير، فوالدي تحدث معي عقب المباراة، ولكنه لم يحتج للتحدث كثيرًا، وحينها أدركت ماذا فعلت، ولم أجد الكثير لأقوله، كان أسبوعًا صعبًا، حدث ذلك في يوم أحد، ولم ألعب يوم الأربعاء أمام توتنهام، وعدت بعدها أمام فولهام".

وواصل الإسباني: "تقبلت قرار المدرب وعقوبة النادي، وعرفت بأنني لن ألعب المباراة التالية، وحينها دعمت ويلي -الحارس الثاني- والفريق بشكل عام، هذا كان الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به في تلك اللحظة الصعبة، هي لحظة لا أفخر بها". وتابع: "كانت لحظة صعبة، ولكني تعلمت منها ولا أزال أتعلم، والآن حان الوقت للتطلع