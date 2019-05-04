انت الان تتابع بوكيتينو: نحتاج لإعادة البناء والتصرف مثل الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

ماوريسيو بوكيتينو

تلقى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وعدًا من رئيس النادي اللندني، دانييل ليفي، بتخصيص 100 مليون إسترليني للميركاتو الصيفي المقبل، وقال بوكيتينو: "نحتاج لإعادة البناء، الكل يقول إن توتنهام يملك منزلا جميلا، لكن إذا أردت منزلا جميلا، تحتاج أثاثا أفضل، وهذا يعتمد على ميزانيتك في حال أردت إنفاق الأموال، ونحتاج لاحترام الفرق التي تنفق الكثير من الأموال، مثل مانشستر سيتي أو ليفربول.. نحن فريق شجاع وذكي وخلاق، والآن يتعلق الأمر بفصل آخر، وامتلاك فكرة واضحة عن كيفية بناء المشروع الجديد".

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وأردف: "قيل لي ذات يوم إن عمق التشكيلة ليس بجودة الملعب الجديد.. إذا بدأنا الموسم المقبل ونحن ما زلنا نتحدث عن ذلك، لن يحدث شيء جيد في المستقبل.. المشكلة هي ماذا تريد أن تفعل في العصر الجديد لهذا النادي؟". وتابع: "ماذا يريد توتنهام إنجازه؟ وماذا يتوقع الجمهور من النادي؟ ولا نستطيع العيش بالطريقة التي