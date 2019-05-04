شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء ربع النهائي.. الاتحاد يتفوق على الإسماعيلي في مواجهات كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وقبل تلك المواجهة، التقى الفريقان في 16 مباراة بالكأس، تأهل خلالهم الإسماعيلي في 5 مواجهات مقابل 7 لقاءات للفريق السكندري.

وسجل لاعبو الإسماعيلي 17 هدفا، بينما اهتزت شباكهم في 21 هدف.

وكان نظام كأس مصر سابقا يقوم على إعادة المباريات حال انتهائها بالتعادل دون الاعتماد على ركلات الجزاء، قبل أن يتم تغيير النظام لمباريات الذهاب والعودة، ثم النظام الحالى المتبع بإقامة مباراة واحدة في حال انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي المباريات التي جمعته بالاتحاد بالتفصيل كالتالي:

كأس فاروق 47/1948.. ربع النهائي 14 مارس 1948: الاتحاد 2-0 الإسماعيلي

كأس فاروق 48/1949.. ربع النهائي 20 فبراير 1949: الاتحاد 1-0 الاسماعيلي

كأس مصر 52/1953.. ربع النهائي 8 مارس 1953: الإسماعيلي 1-3 الاتحاد

كأس مصر 60/1961.. ربع النهائي 24 مارس 1961: الاتحاد 2-1 الاسماعيلي

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كأس مصر 62/1963.. قبل النهائي في القاهرة 16 يونيه 1963: الإسماعيلي 2-3 الاتحاد

كأس مصر 65/1966.. الدور الأول يوم 25 مارس 1966: الإسماعيلي 1-1 الاتحاد بعد وقت إضافي

إعادة المباراة بعد التعادل يوم 28 مارس 1966: الاتحاد 3-0 الإسماعيلي

كأس مصر 72/1973.. ربع النهائي يوم 4 مايو 1973 في القاهرة: الإسماعيلي 0-0 الاتحاد بعد وقت إضافي ثم إعادة يوم 7 مايو 1973 في الإسكندرية الاتحاد 0-0 الإسماعيلي وفاز الاتحاد بضربات الجزاء الترجيحية 4-0.

كأس مصر 1983/1984.. ذهاب دور الـ16 يوم 15 يوليو 1984: الاتحاد 1-1 الإسماعيلي

عودة دور الـ 16 يوم 18 يوليو 1984: الإسماعيلي 1-0 الاتحاد

كأس مصر 1984/1985.. قبل النهائي الخميس 15 أغسطس 1985: الإسماعيلي 0-0 الاتحاد، وانتهت (4-1) للإسماعيلى بضربات الترجيح.

كأس مصر 1994/1995..دور الـ8 الأحد 2 يوليه 1995: الإسماعيلي 4-2 الاتحاد.

كأس مصر 2001/2002.. دور الـ16 4 أبريل 2002: الاتحاد 1-1 الإسماعيلي، لقاء الإياب يوم 25 أبريل 2002 الإسماعيلي 4-1 الاتحاد.

كأس مصر 2009/2010.. دور الـ8 29 مايو 2010: الإسماعيلي 1-1 الاتحاد، ثم فاز الإسماعيلي بضربات الترجيح.